Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" провело первый аукцион по закупке лекарств

Цены оказались значительно ниже аналогичных в системе ProZorro за 2018 год.

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" провело первый аукцион по закупке лекарств
Фото: lifedon.com.ua

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) осуществило первую закупку лекарств, которая была осуществлена за средства Глобального фонда.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Отмечается, что МЗУ купило лекарства дешевле, чем в 2018 году через систему ProZorro. В частности, МЗУ закупило противовирусный препарат "Ганцикловир" (флаконы по 500 мг) за 500 грн за флакон, что на 34% дешевле минимальной цены на этот препарат в 2018 году в системе ProZorro (757,56 грн); противовирусный препарат "Валацикловир" - за 6,2 грн, что на 23% стоимости в ProZorro; цена на "Флуконазол" - вдвое ниже (1,3 грн).

Общий объем закупок не уточняется.

"Запуск закупок через международные организации позволил нам в прямом смысле слова спасти тысячи пациентов в Украине. Ведь до этого поставки жизненно важных препаратов были под угрозой из-за халатности и коррупции. Сегодня, опираясь на поддержку наших международных партнеров, мы строим свою собственную компетенцию и способность. ГП "Медицинские закупки Украины" делает первые уверенные шаги, и успешное завершение аукционов является ярким подтверждением тому ", - отметила замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина.

Напомним, госпредприятие "Медицинские закупки Украины" было создано в октябре прошлого года и принадлежит к сфере управления Минздрава. Предприятие образовано для организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий, вспомогательных средств, других товаров медицинского назначения (медицинских товаров), услуг и закупок по рамочным соглашениям медицинских товаров и услуг в интересах заказчиков в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках".

Также планируется ввести электронный каталог лекарственных средств и медицинских изделий, который будет иметь вид онлайн-магазина в системе ProZorro. Это позволит медицинским учреждениям удобным способом, без бюрократической нагрузки самостоятельно покупать лекарства и медицинские изделия.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
В Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборахВ Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборах
РоSSия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбеРоSSия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Комиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборовКомиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборов
Петиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписейПетиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписей
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ провело обыски в охранной фирме УПЦ МПСБУ провело обыски в охранной фирме УПЦ МП
Первый приход УПЦ МП в Сумской области перешел в ПЦУПервый приход УПЦ МП в Сумской области перешел в ПЦУ
НАБУ провело обыски в Полтавской ОГАНАБУ провело обыски в Полтавской ОГА
Отстранение Супрун заблокировало доставку лекарств в регионыОтстранение Супрун заблокировало доставку лекарств в регионы
Первый приход УПЦ МП в Харьковской области перешел в ПЦУПервый приход УПЦ МП в Харьковской области перешел в ПЦУ
Латвийское бюро по борьбе с коррупцией провело обыски у мэра РигиЛатвийское бюро по борьбе с коррупцией провело обыски у мэра Риги
Рада разрешила Минобороны прямые импортные закупкиРада разрешила Минобороны прямые импортные закупки
Нардеп Галасюк призвал воспрепятствовать закупке "Укрзализныцей" китайских колесНардеп Галасюк призвал воспрепятствовать закупке "Укрзализныцей" китайских колес
В Харькове умер бывший первый заммэра КривцовВ Харькове умер бывший первый заммэра Кривцов
Первый приход УПЦ МП в Одесской области перешел в Православную церковь УкраиныПервый приход УПЦ МП в Одесской области перешел в Православную церковь Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости