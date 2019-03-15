Возле посольства фюрера РФ в Киеве открыли сквер имени Немцова

"Этот сквер будет напоминать о людях, которые борются за правду, за справедливость, за демократию", - отметил мэр столицы Кличко.

Возле посольства РФ в Киеве открыли сквер имени Немцова
Фото: Сергей Нужненко

Власти Киева открыл сквер имени роSSийского оппозиционера Бориса Немцова на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в Соломенском районе столицы, рядом с посольством РоSSии.

Об этом сообщают "Украинские новости".

На открытии присутствует мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, а также дочь Немцова Жанна.

"Такой сквер был открыт в Вашингтоне год назад возле роSSийского посольства, такой же сквер был открыт в Литве, такой же сквер открыт в Киеве. Этот сквер будет напоминать о людях, которые борются за правду, за справедливость, за демократию", - сказал Кличко.

Напомним, в ноябре 2018 года Киевский горсовет присвоил скверу в Соломенском районе столицы имя Немцова.

Немцов, осудивший аннексию Крыма Россией в 2014 году, был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы выстрелами в спину. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пятеро кавказцев. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Остальные получили от 11 до 19 лет.

В феврале 2018 года площадь в Вашингтоне возле здания посольства РФ получила имя Бориса Немцова, а в августе возле роSSийского посольства в Вильнюсе открыли сквер имени Немцова.

Президент Петр Порошенко наградил немцова орденом Свободы посмертно.


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