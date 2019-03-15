Управление госохраны засекретило документы о земучастке Порошенко в центре Киева, - "Схемы"

На нем находится часть Киевской крепости, которую повредили во время земляных работ.

Журналисты программы "Схемы" обнаружили, что Управление государственной охраны изъяло из различных госорганов всю документацию, связанную с земельным участком президента Петра Порошенко в центре Киева возле Лавры.

Об этом говорится в обнародованном материале журналистского расследования.

Начальник Управления госохраны Валерий Гелетей предупредил всех предыдущих распорядителей изъятой документации, что теперь она не подлежит разглашению.

Границы участка захватывают памятник национального значения - Алексеевский люнет (бастион, который имеет одну укрепленную сторону), являющийся частью Киевской крепости. Рядом планировалось построить жилой дом, и во время земляных работ люнет был поврежден.

В 2013 году по факту разрушения национального памятника Алексеевского люнета на участке Порошенко милиция возбудила уголовное дело.

И хотя следственным отделом милиции в Печерском районе Киева в свое время было установлено, что "во время строительных работ по адресу ул. Радиальная, 5 в Киеве была разрушена часть памятника", после того, как Петр Порошенко стал президентом, уголовное производство было закрыто с формулировкой "в связи с отсутствием состава преступления".

Прокуратура постановление не обжаловала.