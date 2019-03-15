ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против РФ за агрессию против Украины

Решение будет действовать до 15 сентября 2019 года.

?ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против РФ за агрессию против Украины
?ЕС продлил индивидуальные санкции против РФ
Фото: 24 канал

Европейский Союз объявил о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе.

Соответствующее решение опубликовано в "Официальном журнале ЕС", передает "Интерфакс-Украина".

"Совет ЕС принял решение внести поправки в данные о ряде частных лиц и организаций, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины и продлить решение (о введении санкций) еще на шесть месяцев", - говорится в документе.

Решение будет действовать до 15 сентября 2019 года.

На данный момент в списках роSSийских физлиц и компаний, чьи активы в ЕС заморожены и кому запрещен въезд в ЕС, - 164 человека и 44 компании.

Отмечается, что начиная с марта 2014 года, когда РФ путем проведения т.н. "референдума" аннексировала Крым, а поддерживаемые ею незаконные вооруженные формирования начали захватывать города на юго-востоке Украины, ЕС приступил к введению ограничительных мер. В институтах ЕС подчеркивают, что эти меры применяются "в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации на Украине".

Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, вводит ограничения в отношении Крыма и Севастополя. Наиболее распространенный вид санкций - это персональные рестрикции. Речь идет о замораживании финансовых активов и об ограничениях на въезд на территорию Евросоюза для лиц и организаций, чья деятельность была, по оценке ЕС, связана с "подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Напомним, европейские санкции против РФ состоят из нескольких пакетов. Первыми были введены индивидуальные санкции. Санкции, запрещающие европейским компаниям работать с оккупированным Россией Крымом, действуют до 23 июня 2019 года. Срок действия экономических санкций истекает 31 января 2019 года.

В декабре прошлого года, Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил строительство роSSийского проекта магистрального газопровода в обход Украины "Северный поток-2" и выступил за его отмену, а также призвал ЕС ввести дополнительные санкции против РоSSии за захват украинских моряков в Керченском проливе.


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