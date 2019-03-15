?ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против РФ за агрессию против Украины

Решение будет действовать до 15 сентября 2019 года.

Европейский Союз объявил о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе.

Соответствующее решение опубликовано в "Официальном журнале ЕС ", передает "Интерфакс-Украина".

"Совет ЕС принял решение внести поправки в данные о ряде частных лиц и организаций, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины и продлить решение (о введении санкций) еще на шесть месяцев", - говорится в документе.

Решение будет действовать до 15 сентября 2019 года.

На данный момент в списках роSSийских физлиц и компаний, чьи активы в ЕС заморожены и кому запрещен въезд в ЕС , - 164 человека и 44 компании.

Отмечается, что начиная с марта 2014 года, когда РФ путем проведения т.н. "референдума" аннексировала Крым, а поддерживаемые ею незаконные вооруженные формирования начали захватывать города на юго-востоке Украины, ЕС приступил к введению ограничительных мер. В институтах ЕС подчеркивают, что эти меры применяются "в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации на Украине".

Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, вводит ограничения в отношении Крыма и Севастополя. Наиболее распространенный вид санкций - это персональные рестрикции. Речь идет о замораживании финансовых активов и об ограничениях на въезд на территорию Евросоюза для лиц и организаций, чья деятельность была, по оценке ЕС , связана с "подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Напомним, европейские санкции против РФ состоят из нескольких пакетов. Первыми были введены индивидуальные санкции. Санкции, запрещающие европейским компаниям работать с оккупированным Россией Крымом, действуют до 23 июня 2019 года. Срок действия экономических санкций истекает 31 января 2019 года.