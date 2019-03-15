Детский фонд ООН направил на Донбасс 108 тонн гуманитарной помощи

Детский фонд Организации Объединенных наций "ЮНИСЕФ" направил в Донецкую область гуманитарную помощь общим весом 108 тонн.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 8 грузовых автомобиля от Детского фонда ООН "ЮНИСЕФ" - говорится в сообщении.

Пограничники сообщили, что в грузовиках находились мебель, строительные материалы и медицинские средства.

Напомним, 7 марта, боевики не пропустили в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста. Ранее, 7 февраля, МККК направил в Донецкую и Луганскую область 96,7 тонн гумпомощи.