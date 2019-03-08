ЦИК утвердил финальный список кандидатов в президенты из 39 человек

Фото: Сергей Нужненко

Центральная избирательная комиссия в ночь на 8 марта утвердила финальный список кандидатов в президенты.

Он будет содержать имена 39 человек:

Балашов Геннадий, партия "5.10" Бессмертный Роман, самовыдвиженец Богомолец Ольга, самовыдвиженка Богословская Инна, самовыдвиженка Бойко Юрий, самовыдвиженец Бондарь Виктор, "Возрождение" Ващенко Александр, самовыдвиженец Вилкул Александр, "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" Габер Николай, самовыдвиженец Гриценко Анатолий, партия "Гражданская позиция" Данилюк Александр, самовыдвиженец Деревянко Юрий, "Воля" Журавлев Василий, "Стабильность" Зеленский Владимир, "Слуга народа" Каплин Сергей, Социал-демократическая партия Кармазин Юрий, самовыдвиженец Кива Илья, Социалистическая партия Корнацкий Аркадий, самовыдвиженец Кошулинский Руслан, "Свобода" Кривенко Виктор, "Народный Рух Украины" Куприй Виталий, самовыдвиженец Литвиненко Юлия, самовыдвиженка Ляшко Олег, Радикальная партия Мороз Александр, "Социалистическая партия Александра Мороза" Наливайченко Валентин, партия "Общественно-политическое движение "Справедливость" Насиров Роман, самовыдвиженец Новак Андрей, "Патриот" Носенко Сергей, самовыдвиженец Петров Владимир, самовыдвиженец Порошенко Петр, самовыдвиженец Ригованов Руслан, самовыдвиженец Скоцик Виталий, самовыдвиженец Смешко Игорь, самовыдвиженец Соловьев Александр, "Разумная сила" Тарута Сергей, "Основа" Тимошенко Юлия, "Батькивщина" Тимошенко Юрий, самовыдвиженец Шевченко Александр, партия "Укроп" Шевченко Игорь, самовыдвиженец.

Длина бюллетеня составит 80 сантиментов.

Он будет будет отпечатан на песчаного цвета бумаге. Бюллетень будет защищен водяным знаком и специальными волокнами с использованием графических антисканерных элементов, выполненных с применением красок, подсвечивающимися под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску под влиянием температуры, а также с выполнением номера избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, который проявляется на обороте избирательного бюллетеня.

Выборы президента Украины состоятся через три недели, 31 марта.

Напомним, что пять кандидатов в президенты снялись с выборов: Андрей Садовой, Дмитрий Гнап и Дмитрий Добродомов - в пользу Анатолия Гриценко, Сергей Кривонос - в пользу Петра Порошенко, Евгений Мураев - в пользу Александра Вилкула.