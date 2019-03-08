ЦИК утвердил финальный список кандидатов в президенты из 39 человек
Длина бюллетеня составит 80 сантиментов.
Центральная избирательная комиссия в ночь на 8 марта утвердила финальный список кандидатов в президенты.
Он будет содержать имена 39 человек:
- Балашов Геннадий, партия "5.10"
- Бессмертный Роман, самовыдвиженец
- Богомолец Ольга, самовыдвиженка
- Богословская Инна, самовыдвиженка
- Бойко Юрий, самовыдвиженец
- Бондарь Виктор, "Возрождение"
- Ващенко Александр, самовыдвиженец
- Вилкул Александр, "Оппозиционный блок - Партия мира и развития"
- Габер Николай, самовыдвиженец
- Гриценко Анатолий, партия "Гражданская позиция"
- Данилюк Александр, самовыдвиженец
- Деревянко Юрий, "Воля"
- Журавлев Василий, "Стабильность"
- Зеленский Владимир, "Слуга народа"
- Каплин Сергей, Социал-демократическая партия
- Кармазин Юрий, самовыдвиженец
- Кива Илья, Социалистическая партия
- Корнацкий Аркадий, самовыдвиженец
- Кошулинский Руслан, "Свобода"
- Кривенко Виктор, "Народный Рух Украины"
- Куприй Виталий, самовыдвиженец
- Литвиненко Юлия, самовыдвиженка
- Ляшко Олег, Радикальная партия
- Мороз Александр, "Социалистическая партия Александра Мороза"
- Наливайченко Валентин, партия "Общественно-политическое движение "Справедливость"
- Насиров Роман, самовыдвиженец
- Новак Андрей, "Патриот"
- Носенко Сергей, самовыдвиженец
- Петров Владимир, самовыдвиженец
- Порошенко Петр, самовыдвиженец
- Ригованов Руслан, самовыдвиженец
- Скоцик Виталий, самовыдвиженец
- Смешко Игорь, самовыдвиженец
- Соловьев Александр, "Разумная сила"
- Тарута Сергей, "Основа"
- Тимошенко Юлия, "Батькивщина"
- Тимошенко Юрий, самовыдвиженец
- Шевченко Александр, партия "Укроп"
- Шевченко Игорь, самовыдвиженец.
Длина бюллетеня составит 80 сантиментов.
Он будет будет отпечатан на песчаного цвета бумаге. Бюллетень будет защищен водяным знаком и специальными волокнами с использованием графических антисканерных элементов, выполненных с применением красок, подсвечивающимися под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску под влиянием температуры, а также с выполнением номера избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, который проявляется на обороте избирательного бюллетеня.
Выборы президента Украины состоятся через три недели, 31 марта.
Напомним, что пять кандидатов в президенты снялись с выборов: Андрей Садовой, Дмитрий Гнап и Дмитрий Добродомов - в пользу Анатолия Гриценко, Сергей Кривонос - в пользу Петра Порошенко, Евгений Мураев - в пользу Александра Вилкула.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.