Суд отправил под домашний арест кума Продана

Максим Павицкий подозревается в легализации средств, незаконно полученных Проданом.

Суд отправил под домашний арест кума Продана
Фото: Depositphotos/JanPietruszka

Соломенский районный суд Киева взял под домашний арест кума бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана Максима Павицкого.

Павицкого подозревают в легализации средств, которые незаконно получил Продан. Сумма этих средств превышает 89 млн гривен, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"За эти деньги Максим Павицкий приобрел для Продана 2 квартиры в новостройке ЖК "Французский квартал" стоимостью 6,7 млн грн и дом под Киевом. Также за эти же средства были куплены 2 дома в Турции стоимостью 78 млн грн. К тому же благодаря легализации незаконно полученных средств автопарк Продана пополнился тремя автомобилями - один Mercedes-benz GLE и два Toyota Land Cruiser, общей стоимостью 3,4 млн грн", - говорится в сообщении.

Максиму Павицкому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, Продан исполнял обязанности главы ГФС с 3 марта 2017 года по 5 сентября 2018 года. Он начал управлять ведомством после того, как в отношении экс-руководителя Романа Насирова начали расследование, завершившееся в итоге отставкой. Уволили Продана после того, как в прокуратуре заявили о "грубых нарушениях" с его стороны.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, расследование в отношении Продана было начато в феврале 2018 года. 16 ноября 2018 года САП сообщила ему о подозрении в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса).


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