Евросоюз продлит санкции против Януковича и его окружения еще на год
Клюева исключат из перечня по решению суда.
Европейский Союз в конце февраля примет формальное решение о продлении санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения еще на год.
Об этом в твиттере сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Вместе с ним под санкциями останутся еще 11 человек. Бывший глава Администрации президента Андрей Клюев, который в прошлом году выиграл суд против ЕС, покинет этот список.
5 марта 2014 года Европейский Союз ввел санкции в виде замораживания активов в отношении почти двух десятков бывших высших чиновников Украины, которые могут быть причастны к хищению государственных средств Украины.
Санкции ежегодно продлеваются, но к 2019 году список сократился до 12 человек.
Сейчас в санкционном перечне остаются Виктор Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Николай Азаров, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Александр Клименко, Эдуард Ставицкий.
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