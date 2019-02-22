?Евросоюз продлит санкции против Януковича и его окружения еще на год

Европейский Союз в конце февраля примет формальное решение о продлении санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения еще на год.

Об этом в твиттере сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Вместе с ним под санкциями останутся еще 11 человек. Бывший глава Администрации президента Андрей Клюев, который в прошлом году выиграл суд против ЕС , покинет этот список.

5 марта 2014 года Европейский Союз ввел санкции в виде замораживания активов в отношении почти двух десятков бывших высших чиновников Украины, которые могут быть причастны к хищению государственных средств Украины.

Санкции ежегодно продлеваются, но к 2019 году список сократился до 12 человек.

Сейчас в санкционном перечне остаются Виктор Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Николай Азаров, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Александр Клименко, Эдуард Ставицкий.