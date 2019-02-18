Центризбирком создал 199 окружных комиссий на выборах президента

В 26 округах выборы не проводятся.

Центризбирком создал 199 окружных комиссий на выборах президента
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Центральная избирательная комиссия Украины в понедельник создала 199 окружных избирательных комиссий на выборах президента Украины 31 марта.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"Рассмотрев представления кандидатов на пост президента Украины, по кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий на выборах президента Украины, ЦИК образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины на очередных выборах президента 31 марта 2019 года", - говорится на сайте комиссии.

Гражданская сеть "Опора" сообщила, что в состав окружкомов вошли 7355 человек.

По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, 43 из 44 кандидата в президенты подали своих представителей в ОИК. Не подал никого только самовыдвиженец Аркадий Корнацкий.

Напомним, что территори Украины разеделена на 225 избирательных округов, но в связи с оккупацией Крыма и части Донецкой и Луганской областей в 26 округах выборы не проводятся. Еще в 10 округах выборы проводятся частично.


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