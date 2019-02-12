Верховный Суд окончательно признал выговор заместителю генпрокурора Столярчуку

Столярчук получил выговор за незаконное закрытие уголовное производство по захвату земли в Николаевской области.

Большая Палата Верховного Суда удовлетворила апелляционную жалобу квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров на решения Кассационного административного суда об отмене выговора, вынесенного заместителю генерального прокурора Юрию Столярчуку.

Об этом сообщает Bihus.Info.

"Жалобу квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров удовлетворить. Решение Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда от 26 апреля 2018 года отменить. Постановить новое судебное решение об отказе в удовлетворении иска", - соответствующее решение озвучили в Верховном Суде.

Напомним, в декабре 2017 года Столярчук получил выговор за незаконное закрытие уголовного производства по захвату земли в Николаевской области. По данным СМИ , к захвату причастны сын бывшего генпрокурора Артем Пшонка и Михаил Титов ("Мультик"). также получил выговор и руководитель Департамента Департамент спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, которого обвинили в несоблюдении иерархических принципов.

Однако генпрокурор приказ о выговоре Столярчука так и не подписал. Напротив, он продолжал ежемесячно его премировать.