12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины

За "уклонение в раскол" им запретили служить и причащаться.

12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
Фото: InfoResist

В Православную церковь Украины перешли 12 священнослужителей Киевской епархии Русской православной церкви в Украине (бывшая УПЦ МП). За "уклонение в раскол" им запретили служить и причащаться.

Соответствующая информация размещена на сайте Киевской митрополии УПЦ МП.

"За уклонение в раскол запрещены в служении двенадцать клириков Киевской епархии УПЦ", - говорится на сайте митрополии.

В список вошли:

  • протоиерей Петр Зуев, настоятель храма в честь св. вмч. Екатерины на Подоле г. Киев,
  • протоиерей Игорь Савченко, штатный священник Кирилловского мужского монастыря г. Киев,
  • протоиерей Николай Павленко, штатный священник храма в честь Рождества Иоанна Предтечи на Зверинецком кладбище г. Киев,
  • протоиерей Георгий Коваленко, настоятель религиозной общины мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Киев,
  • протоиерей Олег Скнарь, настоятель Свято-Покровской церкви Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны Украины в Киеве,
  • иерей Сергей Бережной, настоятель религиозной общины в честь Собора Киевских святых в Оболонском районе г. Киев,
  • группа клириков ставропигиального Свято-Преображенского собора в Голосеевском районе г. Киева: протоиереи Андрей Дудченко, Николай Тишкун, Тарас Козка, протодьяконы Ростислав Воробей, Иоанн Гичун, Савва Зарицкий.

Из списка следует, что в УПЦ МП перешла интеллектуальная элита, которая на протяжении длительного времени была причастна к формированию церковной политики и просвещения, отмечает Религия в Украине.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.

Более 200 приходов УПЦ МП приняли решение о переходе в ПЦУ.


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