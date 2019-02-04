"Покушение" с зеленкой Вилкула квалифицировали как хулиганство

Активисту, который облил зеленкой кандидата в президенты Александра Вилкула, объявили о подозрении. Полиция квалифицировала действия мужчины как хулиганство, сообщает пресс-служба ГУ НП в Запорожской области.

По данным следствия, подозреваемый принес с собой на акцию в Бердянске 1 февраля заранее подготовленную емкость с жидкостью объемом 0,3 л. Его задержали на месте инцидента и доставили в отделение полиции.

На следующий день мужчине вручили уведомлении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит штраф в размере до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, сообщают в полиции.

Напомним, Вилкул баллотируется в президенты от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития".