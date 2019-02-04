"Покушение" с зеленкой Вилкула квалифицировали как хулиганство

Активисту объявили о подозрении.

"Покушение" с зеленкой Вилкула квалифицировали как хулиганство
Фото: brd24.com

Активисту, который облил зеленкой кандидата в президенты Александра Вилкула, объявили о подозрении. Полиция квалифицировала действия мужчины как хулиганство, сообщает пресс-служба ГУ НП в Запорожской области.

По данным следствия, подозреваемый принес с собой на акцию в Бердянске 1 февраля заранее подготовленную емкость с жидкостью объемом 0,3 л. Его задержали на месте инцидента и доставили в отделение полиции.

На следующий день мужчине вручили уведомлении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит штраф в размере до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, сообщают в полиции.

Напомним, Вилкул баллотируется в президенты от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за BrexitВ Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за Brexit
Военные задержали мужчину, запускавшего беспилотник над воинской частью в Херсонской областиВоенные задержали мужчину, запускавшего беспилотник над воинской частью в Херсонской области
Военные на Донбассе обезвредили засаду боевиков на Докучаевском направленииВоенные на Донбассе обезвредили засаду боевиков на Докучаевском направлении
В Латвии телеканал "РоSSия РТР" запретили за пропаганду ненависти к украинцамВ Латвии телеканал "РоSSия РТР" запретили за пропаганду ненависти к украинцам
Командующий ВМС о Керченском мосте: да кому нужен? Он и так завалится через несколько летКомандующий ВМС о Керченском мосте: да кому нужен? Он и так завалится через несколько лет
Блок рекламы


Похожие новости
Вилкула облили зеленкой в БердянскеВилкула облили зеленкой в Бердянске
Прокуратура Киева объявила в розыск мужчину, облившего Шабунина зеленкойПрокуратура Киева объявила в розыск мужчину, облившего Шабунина зеленкой
Главу ВККС облили зеленкойГлаву ВККС облили зеленкой
Уголовное производство по Гандзюк переквалифицировалиУголовное производство по Гандзюк переквалифицировали
Рада не разрешила привлечь Вилкула к уголовной ответственностиРада не разрешила привлечь Вилкула к уголовной ответственности
Адвокат Вилкула: Генпрокуратура угрожает открыть против меня уголовное производствоАдвокат Вилкула: Генпрокуратура угрожает открыть против меня уголовное производство
Доказательства в представлении на Вилкула основываются на показаниях, добытых незаконным путем, - Регламентный комитетДоказательства в представлении на Вилкула основываются на показаниях, добытых незаконным путем, - Регламентный комитет
Александра Вилкула защищает бывший адвокат ЛуценкоАлександра Вилкула защищает бывший адвокат Луценко
Гусовского облили зеленкой и избили перед заседанием КиевсоветаГусовского облили зеленкой и избили перед заседанием Киевсовета
Комитет рассмотрит представление на Вилкула и Колесникова 8 октябряКомитет рассмотрит представление на Вилкула и Колесникова 8 октября
Последние новости
Подгружаем последние новости