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Первый приход УПЦ МП в Харьковской области перешел в ПЦУ К поместной церкви присоединилась община в Богодуховском районе. В Харьковской области первая община перешла из УПЦ МП в Православную церковь Украины. Об этом сообщила депутат Харьковского облсовета Ольга Львова. "Дмитриевская религиозная община первая в Богодуховском районе совершила переход в поместную Православную церковь Украины", - написала она в фейсбуке. Фото: facebook/Ольга Львова Фото: facebook/Ольга Львова Львова добавила, что в церкви прошло богослужение, "посвященное этому знаменательному событию". Ранее сообщалось, что все приходы УПЦ МП в Сокальском районе Львовской области присоединились к ПЦУ. По состоянию на 31 января, в ПЦУ перешли уже более 150 приходов УПЦ МП.

LB.ua

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