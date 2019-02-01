Финразведка Украины и Австрии усилят сотрудничество

Подписан меморандум об обмене информацией о сомнительных операциях.

?Финразведка Украины и Австрии усилят сотрудничество
Фото: lebed.com

Подразделения финразведки Украины и Австрии намерены усилить сотрудничество.

Об этом сообщила пресс-служба Госфинмониторинга со ссылкой на меморандум, подписанный главой ведомства Игорем Черкасским с директором австрийской финразведки Йоханесом Пехамом.

Госфинмониторинг и Подразделение финансовой разведки Австрии закрепили общий интерес к содействию преследования лиц, подозреваемых в отмывании денег, полученных преступным путем, финансировании терроризма или распространения оружия массового уничтожения.

Подписанным документом закрепляются процедуры обмена информацией о сомнительных финансовых операциях, ее защиты, распространения и передачи соответствующим компетентным органам.

"Подписание меморандума о сотрудничестве с ПФР Республики Австрия является наглядным примером углубления сотрудничества Госфинмониторинга с европейскими партнерами. Заключение Украине меморандумов о сотрудничестве способствует укреплению глобальных усилий, предпринимаемых международным сообществом в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - заявил Черкасский.

На сегодня у Госфинмониторинга подписаны 77 международных соглашений с иностранными финразведками.


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