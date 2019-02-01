На Донбассе погибли около 2,5 тыс. мирных граждан, в том числе 242 ребенка, - Минобороны

Более 10 тыс. человек получили ранения, из них около 2 тыс. - это дети.

На Донбассе погибли около 2,5 тыс. мирных граждан, в том числе 242 ребенка, - Минобороны
Фото: Роман Бочкана

С начала боевых действий на Донбассе погибли около 2,5 тыс. мирных граждан (в том числе 242 ребенка), и до 10 тыс. гражданских лиц получили ранения.

Об этом сообщил на брифинге начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Максим Комиссаров, передает "Интерфакс-Украина".

"Согласно имеющейся информации, на сегодня с начала периода конфликта погибло не менее 2,5 тыс. человек мирных граждан. Из них 2,4 тыс. лиц - это взрослые и, к сожалению, имеем 242 погибших ребенка", - сказал он.

Общее количество гражданских лиц, которые были ранены, оценивается на уровне до 10 тыс. человек. Из них около 2 тыс. - это дети.

Комиссаров отметил, что основные причины ранений - это мины, снаряды и предметы, которые взорвались. Это, по его словам, составляет примерно 30-35% всех случаев травмирования и смерти гражданских.

Напомним, в ООН подсчитали, что общее число жертв конфликта на Донбассе насчитывает 40 - 43 тыс. человек. Из них 3320 - гражданские лица, в том числе 298 пассажиров рейса MH17, 4 тыс. украинских военных и 5,5 тысяч боевиков.


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