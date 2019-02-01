РоSSийскому следователю предъявили подозрение за дела против Яценюка и Яроша

Следователя обвиняют по статье о незаконном привлечении к уголовной ответственности.

РоSSийскому следователю предъявили подозрение за дела против Яценюка и Яроша
Арсений Яценюк
Фото: nfront.org.ua

Генеральная прокуратура Украины составила уведомление о подозрении следователю Следственного комитета РФ Артуру Найманову за незаконное привлечение к уголовной ответственности четырех граждан Украины, среди которых бывший премьер-министр Арсений Яценюк и народный депутат Дмитрий Ярош.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина".

"Сегодня составлено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного в ч.2 ст.272 Уголовного кодекса за незаконное привлечение к уголовной ответственности, объединенное с обвинением в совершении тяжкого преступления с фальсификацией доказательств следователя Следственного комитета РФ", - сказал прокурор отдела Генпрокуратуры Александр Новиков на брифинге в пятницу.

По его словам, в ходе расследования было установлено, что данный следователь "при отсутствии каких-либо доказательств причастности граждан Украины к указанным преступлениям подписал постановление о привлечении к ответственности в качестве обвиняемых... Корчинского, Яценюка, Мазура и Яроша по ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса РФ".

Напомним, в 2015 году следственный комитет РФ признал Яценюка участником чеченской войны и что якобы он удостоился даже высшей награды Джафара Дудаева.

Вместе с Яценюком якобы воевал целый ряд других граждан Украины, которые сейчас вошли в "украинский политический Олимп". Среди таких людей Следком РФ называл Дмитрия Корчинского, Игоря Мазура, Дмитрия Яроша, Валерия Бобровича, Олега Тягнибока и его брата - Андрея, Владимира Мамалыгу.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
ОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской областиОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской области
Наемники "повара Путина" прилетели в Венесуэлу защищать Мадуро, - ReutersНаемники "повара Путина" прилетели в Венесуэлу защищать Мадуро, - Reuters
Партия Бессмертного получила название "Рух +380"Партия Бессмертного получила название "Рух +380"
В ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для ДонбассаВ ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для Донбасса
Наев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на УкраинуНаев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Стала известна дата рассмотрения в ЕСПЧ иска Украины против РоSSииСтала известна дата рассмотрения в ЕСПЧ иска Украины против РоSSии
В ЕС запустили механизм для обхода санкций США против ИранаВ ЕС запустили механизм для обхода санкций США против Ирана
Волкер: США и ЕС рассматривают меры против РоSSии из-за пленных моряковВолкер: США и ЕС рассматривают меры против РоSSии из-за пленных моряков
Названа дата рассмотрения "азовских" санкций ЕС против РоSSииНазвана дата рассмотрения "азовских" санкций ЕС против РоSSии
ЕСПЧ вернул приоритет делам Сенцова и Кольченко, - адвокатЕСПЧ вернул приоритет делам Сенцова и Кольченко, - адвокат
Медведчук хочет сделать Донбасс автономным регионом с правительством и парламентомМедведчук хочет сделать Донбасс автономным регионом с правительством и парламентом
Украина призывает ПАСЕ принять "азовский пакет санкций" против РоSSииУкраина призывает ПАСЕ принять "азовский пакет санкций" против РоSSии
Евросоюз ввел санкции против начальника ГРУ фюрера РФ и его заместителя за применение химоружияЕвросоюз ввел санкции против начальника ГРУ фюрера РФ и его заместителя за применение химоружия
Суд отказал УПЦ МП в приостановке дела против ТомосаСуд отказал УПЦ МП в приостановке дела против Томоса
Послы ЕС согласовали санкции против сотрудников ГРУ РоSSии "Петрова" и "Боширова"Послы ЕС согласовали санкции против сотрудников ГРУ РоSSии "Петрова" и "Боширова"
Последние новости
Подгружаем последние новости