РоSSийскому следователю предъявили подозрение за дела против Яценюка и Яроша

Следователя обвиняют по статье о незаконном привлечении к уголовной ответственности.

Генеральная прокуратура Украины составила уведомление о подозрении следователю Следственного комитета РФ Артуру Найманову за незаконное привлечение к уголовной ответственности четырех граждан Украины, среди которых бывший премьер-министр Арсений Яценюк и народный депутат Дмитрий Ярош.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина".

"Сегодня составлено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного в ч.2 ст.272 Уголовного кодекса за незаконное привлечение к уголовной ответственности, объединенное с обвинением в совершении тяжкого преступления с фальсификацией доказательств следователя Следственного комитета РФ ", - сказал прокурор отдела Генпрокуратуры Александр Новиков на брифинге в пятницу.

По его словам, в ходе расследования было установлено, что данный следователь "при отсутствии каких-либо доказательств причастности граждан Украины к указанным преступлениям подписал постановление о привлечении к ответственности в качестве обвиняемых... Корчинского, Яценюка, Мазура и Яроша по ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса РФ ".

Напомним, в 2015 году следственный комитет РФ признал Яценюка участником чеченской войны и что якобы он удостоился даже высшей награды Джафара Дудаева.