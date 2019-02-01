Трамп признался, что несет "невероятные убытки" на должности президента

Президент США Дональд Трамп терпит "невероятные финансовые убытки" на своей работе. Об этом глава государства сказал в интервью The New York Times.

Фото: press-unity.com

По его словам, работа президентом США не приносит деньги. Кроме того, он назвал ее одной из "величайших финансовых неудач всех времен". В то же время президент США отметил, что не намерен покидать должность.

"Знаете, к счастью, я не нуждаюсь в деньгах…Но я несу убытки, и они невероятные", - подчеркнул Трамп и добавил, что работа ему нравится.

Напомним, Трамп подал заявку на переизбрание еще в январе 2017 года, что позволило ему собирать и тратить средства на новую предвыборную кампанию. В четвертом квартале прошлого года на эти цели президент привлек 21 млн долларов, на начало 2019 года его предвыборный бюджет составил чуть более 19 млн долларов.