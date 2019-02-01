Трамп признался, что несет "невероятные убытки" на должности президента
Президент США Дональд Трамп терпит "невероятные финансовые убытки" на своей работе. Об этом глава государства сказал в интервью The New York Times.
По его словам, работа президентом США не приносит деньги. Кроме того, он назвал ее одной из "величайших финансовых неудач всех времен". В то же время президент США отметил, что не намерен покидать должность.
"Знаете, к счастью, я не нуждаюсь в деньгах…Но я несу убытки, и они невероятные", - подчеркнул Трамп и добавил, что работа ему нравится.
Напомним, Трамп подал заявку на переизбрание еще в январе 2017 года, что позволило ему собирать и тратить средства на новую предвыборную кампанию. В четвертом квартале прошлого года на эти цели президент привлек 21 млн долларов, на начало 2019 года его предвыборный бюджет составил чуть более 19 млн долларов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.