Болтон посоватовал Мадуро и его соратникам уехать из страны по амнистии

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро воспользоваться возможностью амнистии и уехать из страны. Такое предложение Болтон опубликовал в своем аккаунте в Твиттере.

Джон Болтон Фото: twitter @TFASorg

I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 31 січня 2019 р.

"Я желаю Николасу Мадуро и его топовым советникам тихой долгой жизни на хорошем пляже, подальше от Венесуэлы. Им стоило бы воспользоваться предложением Гуайдо об амнистии и уехать", - написал Болтон.

Ранее председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что может объявить амнистию Мадуро и его соратникам, если в стране наступит демократия.