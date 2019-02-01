Болтон посоватовал Мадуро и его соратникам уехать из страны по амнистии

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро воспользоваться возможностью амнистии и уехать из страны. Такое предложение Болтон опубликовал в своем аккаунте в Твиттере.

Болтон посоватовал Мадуро и его соратникам уехать из страны по амнистии
Джон Болтон
Фото: twitter @TFASorg

I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 31 січня 2019 р.

"Я желаю Николасу Мадуро и его топовым советникам тихой долгой жизни на хорошем пляже, подальше от Венесуэлы. Им стоило бы воспользоваться предложением Гуайдо об амнистии и уехать", - написал Болтон.

Ранее председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что может объявить амнистию Мадуро и его соратникам, если в стране наступит демократия.

Напомним, 23 января Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. США, Канада, многие страны Европы, включая Украину, признали полномочия Гуайдо как временного главы государства.


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