?Экс-главу Госэкоинспекции будут судить за недостоверное декларирование

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Печерский райсуд Киева обвинительный акт против бывшего главы Госэкоинспекции Андрея Заики. Его будут судить по обвинению в декларировании заведомо недостоверной информации.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

По версии следствия, чиновник в декларациях за 2015-2017 годы не указал имущество на сумму 27 млн гривен, среди которого несколько земучастков в Киевской области и Крыму, дорогую квартиру в центре Киева , автомобиль и корпоративные права в нескольких компаниях.

Заику будут судить по ст.366-1 Уголовного кодекса.

По ранее обнародованной информации Национального агентства по предотвращению коррупции, Заика в декларации за 2015 год не указал собственный земельный участок в Ялте (оккупированный Крым), участок жены в Киевской области и три земельных участка матери в Киевской и Черниговской областях. Он также не задекларировал автомобили жены Mazda 5 и матери Nissan Qashqai и доход от продажи своего прогулочного катера.

В декларации за 2016 год экс-чиновник не указал автомобиль Peugeot 2008, приобретенный его матерью в этом же году, а также доход, полученный его матерью и женой от продажи объектов недвижимого и движимого имущества (двух земельных участков, жилого дома, квартиры, базы отдыха и двух автомобилей).

В обоих декларациях Заика не указал финансовые обязательства перед банком по кредитному договору, которые выполнил только в 2017 году. Кроме того, по результатам проверки установлено, что чиновник получал от Нацбанка Украины лицензию на осуществление инвестиций за рубежом. Предоставляя объяснения НАПК, Заика подтвердил, что приобрел корпоративные права за рубежом, однако какой компании - не сообщил.