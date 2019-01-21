ЦИК зарегистрировал Насирова и Александра Шевченко

Еще одному претенденту отказали в регистрации из-за отсутствия денег.

ЦИК зарегистрировал Насирова и Александра Шевченко
Роман Насиров и Александр Шевченко
Фото: ukrop.com.ua,Latifundist.com

Центральная избирательная комиссия на своем заседании 21 января зарегистрировала двух новых кандидатов в президенты. Ими стали бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров и депутат Верховной Рады Александр Шевченко.

Еще одному претенденту по имени Владимир Василенко отказали в регистрации, потому что он внес 25 гривен залога вместо положенных 2,5 млн гривен.

Насиров баллотируется как самовыдвиженец. Он присутствовал на заседании комиссии и получил удостоверение кандидата из рук председателя Центральной избирательной комиссии Украины Татьяны Слипачук.

Насиров до 2014 года работал в инвестиционном бизнесе и некоторое время был заместителем председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Осенью 2014 года стал депутатом Верховной Рады по списку партии "Блок Петра Порошенко". До мая 2015 года возглавлял налоговый комитет Верховной Рады.

5 мая 2015 года Насиров был назначен на должность главы Государственной фискальной службы по результатам открытого конкурса. 31 января 2018 года Насирова уволили в связи с наличием у него британского гражданства. В середине февраля он подал иск о незаконности увольнения, который был удовлетворен 11 декабря 2018 года Окружным админсудом Киева.

Насиров - подсудимый. Его обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) и служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК).

Депутат Александр Шевченко баллотируется от партии "Укроп".

Александр Шевченко родился в 1971 году в Коломые. Закончил Черновецкий государственный университет им.Федьковича.

В 2004 года возглавил ООО "Скорзонера" (компанию, которая является владельцем горнолыжного курорта "Буковель") и тогда же занялся политикой. В 2010 году стал депутатом Ивано-Франковского облсовета и одно время курировал проект зимней Олимпиады-2022 в Украине.

Весной 2014 года во время промежуточных выборов в Верховную Раду победил на ивано-франковском избирательном округе №83, набрав 38,26% голосов как самовыдвиженец. Осенью того же года переизбрался уже как кандидат от БПП с результатом 40,69%, но в 2015 году покинул президентскую фракцию.

Другими кандидатами в президенты являются:

  1. Балашов Геннадий, партия "5.10"
  2. Богомолец Ольга, самовыдвиженка
  3. Гриценко Анатолий, партия "Гражданская позиция"
  4. Каплин Сергей, Социал-демократическая партия
  5. Куприй Виталий, самовыдвиженец
  6. Мураев Евгений, партия "Наши"
  7. Наливайченко Валентин, партия "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"
  8. Садовой Андрей, партия "Самопомощь"
  9. Скоцик Виталий, самовыдвиженец
  10. Шевченко Игорь, самовыдвиженец


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
РоSSийские наемники отказываются от наград за участие в боях на Донбассе, - МинобороныРоSSийские наемники отказываются от наград за участие в боях на Донбассе, - Минобороны
РоSSия усилила противовоздушную оборону Крыма дивизионом комплексов "Панцирь-С"РоSSия усилила противовоздушную оборону Крыма дивизионом комплексов "Панцирь-С"
РоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле КрымаРоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле Крыма
Евродепутаты призвали британцев отказаться от BrexitЕвродепутаты призвали британцев отказаться от Brexit
Huawei уволила директора польского отделения, обвиненного в шпионажеHuawei уволила директора польского отделения, обвиненного в шпионаже
Блок рекламы


Похожие новости
В деле Насирова дочитали до 419 из 774 страниц обвинительного актаВ деле Насирова дочитали до 419 из 774 страниц обвинительного акта
ЦИК зарегистрировал Садового, Наливайченко, Каплина и СкоцикаЦИК зарегистрировал Садового, Наливайченко, Каплина и Скоцика
Суд отклонил иск Насирова к врачу, который рассказал о состоянии его здоровьяСуд отклонил иск Насирова к врачу, который рассказал о состоянии его здоровья
Кабмин не собирается возвращать Насирова на должностьКабмин не собирается возвращать Насирова на должность
В посольстве США возмущены восстановлением Насирова в должности Главы ГФСВ посольстве США возмущены восстановлением Насирова в должности Главы ГФС
Суд по делу Насирова объявил перерыв на три неделиСуд по делу Насирова объявил перерыв на три недели
В деле Насирова зачитали более половины обвинительного приговораВ деле Насирова зачитали более половины обвинительного приговора
В Ереване открыли первый в Армениии памятник Тарасу ШевченкоВ Ереване открыли первый в Армениии памятник Тарасу Шевченко
Александра Вилкула защищает бывший адвокат ЛуценкоАлександра Вилкула защищает бывший адвокат Луценко
НАБУ зарегистрировало дело на Семочко после выхода журналистского расследованияНАБУ зарегистрировало дело на Семочко после выхода журналистского расследования
Последние новости
Подгружаем последние новости