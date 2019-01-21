ЦИК зарегистрировал Насирова и Александра Шевченко

Центральная избирательная комиссия на своем заседании 21 января зарегистрировала двух новых кандидатов в президенты. Ими стали бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров и депутат Верховной Рады Александр Шевченко.

Еще одному претенденту по имени Владимир Василенко отказали в регистрации, потому что он внес 25 гривен залога вместо положенных 2,5 млн гривен.

Насиров баллотируется как самовыдвиженец. Он присутствовал на заседании комиссии и получил удостоверение кандидата из рук председателя Центральной избирательной комиссии Украины Татьяны Слипачук.

Насиров до 2014 года работал в инвестиционном бизнесе и некоторое время был заместителем председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Осенью 2014 года стал депутатом Верховной Рады по списку партии "Блок Петра Порошенко". До мая 2015 года возглавлял налоговый комитет Верховной Рады.

5 мая 2015 года Насиров был назначен на должность главы Государственной фискальной службы по результатам открытого конкурса. 31 января 2018 года Насирова уволили в связи с наличием у него британского гражданства. В середине февраля он подал иск о незаконности увольнения, который был удовлетворен 11 декабря 2018 года Окружным админсудом Киева .

Насиров - подсудимый. Его обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) и служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК).

Депутат Александр Шевченко баллотируется от партии "Укроп".

Александр Шевченко родился в 1971 году в Коломые. Закончил Черновецкий государственный университет им.Федьковича.

В 2004 года возглавил ООО "Скорзонера" (компанию, которая является владельцем горнолыжного курорта "Буковель") и тогда же занялся политикой. В 2010 году стал депутатом Ивано-Франковского облсовета и одно время курировал проект зимней Олимпиады-2022 в Украине.

Весной 2014 года во время промежуточных выборов в Верховную Раду победил на ивано-франковском избирательном округе №83, набрав 38,26% голосов как самовыдвиженец. Осенью того же года переизбрался уже как кандидат от БПП с результатом 40,69%, но в 2015 году покинул президентскую фракцию.

Другими кандидатами в президенты являются: