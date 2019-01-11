?Директор польского отделения Huawei задержан за шпионаж

Агентство внутренней безопасности Польши задержало двух мужчин, подозреваемых в сотрудничестве с китайской разведкой. Один из них – бывший высокопоставленный сотрудник спецслужбы, второй – директор польского отделения концерна Huawei .

Об этом пишет "Польское радио".

"Гражданин Польши и гражданин Китая были задержаны на основании материалов следствия Агентства внутренней безопасности. Эти улики позволили предъявить им обвинения согласно 130 ст. Уголовного кодекса. Вчера суд постановил арестовать обоих на 3 месяца. Мы имеем дело с серьезной ситуации, которая касается безопасности государства", - цитирует издание пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарына.

Согласно статье 130 Уголовного кодекса Польши , тот, кто принимает участие в операциях внешней разведки против Республики Польша , подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от 1 до 10 лет.

South China Morning Post указывает, что подозреваемого китайца зовут Станислав Ван (Stanislaw Wang)

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