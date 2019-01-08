Политическая партия в Эстонии вышла с плакатами "Здесь только эстонцы"

Политики пытались обратить внимание на "раздробленность" общества.

Предвыборные плакаты в Эстонии
Фото: postimees.ee
Предвыборные плакаты в Эстонии

В Эстонии политическая партия запустила рекламную кампанию с плакатами "Здесь только эстонцы" и "Здесь только русские". Об этом сообщает таллиннское издание Postimees.

Председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас объяснила появление плакатов попыткой обратить внимание на проблему расколотого общества.

"Пусть первый бросит в меня камень тот, кто скажет, что смысл изображенного на плакатах не является правдой. Наши дети ходят в разные школы, мы работаем в разных рабочих коллективах и живем в разных районах города. Мы смотрим разные телеканалы. И если это – не расколотое общество, то как тогда это называть?" — сказала она.

Каллас добавила, что речь идет о разном благосостоянии в разных регионах, различных возможностях в получении образования и других сугубо социальных вопросах. Политик также извинилась перед теми, кто счел плакаты оскорбительными.

Плакаты "Здесь только эстонцы/только русские" появились на трамвайных остановках в центре Таллина 7 января. В фейсбуке партия опубликовала фотографии, где на эстонцы и русские находятся на одной секции остановки с подписью "Это то, чего мы хотим".

Партия "Ээсти 200" одна из самых молодых в стране, она зарегистрирована только в ноябре 2018 года. Парламентские выборы в Эстонии состоятся 3 марта.


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