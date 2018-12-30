ПЦУ получит статус патриархата, когда ее признают другие поместные церкви, - Епифаний

"Почти ни одна из поместных церквей не получила статус патриархата сразу".

Православная церковь Украины не получит статус патриархата, пока ее не признают другие поместные церкви. Об этом рассказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в эфире телеканала "Прямой" вечером 29 декабря.

"На первом этапе становления нашей православной церкви мы будем иметь митрополичий статус. Это тоже как определенное условие, через которое прошли все остальные православные церкви", - пояснил Епифаний.

По его словам, "почти ни одна" из поместных церквей не получила статус патриархата сразу.

"Это сейчас, возможно не актуально, но впоследствии, когда мы станем большой сильной единственной церковью в Украине, то это станет вопросом времени. А сейчас мы должны пройти этот этап становления и признания нашего автокефального статуса другими поместными православными церквами", - рассказал митрополит.

Отвечая на вопрос о возможном переходе на григорианский календарь, по которому живет Константинопольский патриархат, Епифаний высказался против поспешного проведения календарной реформы.

"Сейчас, начиная строительство единой поместной Православной церкви, мы должны избегать тех вопросов, которые разделяют", - пояснил глава ПЦУ.

"Мы верим в то, что в будущем, - но это вопрос времени - когда украинцы в большинстве будут желать праздновать Рождество Христово по новому стилю, церковь откликнется на этот запрос украинского общества", - продолжил митрополит.

Напомним, в этом интервью Епифаний также заявил, что процедура предоставления томоса начнется 5 января.