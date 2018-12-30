Министр торговли Великобритании: вероятность отмены Брексит - 50%

Министр призвал парламент поддержать соглашение о выходе из ЕС.

Министр торговли Великобритании: вероятность отмены Брексит - 50%
Фото: pixabay.org

Британскому парламенту следует поддержать соглашение о выходе Великобритании из ЕС, достигнутое премьер-министром Терезой Мэй, так как в противном случае шансы страны выйти из ЕС значительно снижаются, заявил в интервью газете The Sunday Times министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс.

"Если мы не проголосуем за нее (сделку по Brexit, достигнутую Мэй - ред.), я не думаю, что шансы будут выше, чем 50 на 50", - заявил сторонник Brexit Фокс.

Единственный способ быть "на 100% уверенным", что Великобритания выйдет из ЕС, это поддержать соглашение Мэй в парламенте, отметил министр.

Министр подчеркивает, что лично он предпочтет заключить сделку с пунктом о "страховочном" плане для ирландской границы, против которого выступают многие члены британского парламента, чем остаться в составе ЕС.

"Если выбор стоит между очень незначительным риском применения "страховочного" плана и гораздо более значительным риском отсутствия Brexit, то я точно уверен, по какому пути пойти", - заявил он.

Для консерваторов, отмечает Фокс, поддержать Мэй - "дело чести".

Напомним, Мэй 10 декабря заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на 11 декабря голосование в парламенте по соглашению о Brexit. Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочный" план по границе с Ирландией.

Парламент Великобритании возобновит обсуждение проекта сделки с Брюсселем в январе 2019 года, а решение о том, принять проект или нет, определится в ходе голосования парламентариев в период с 14 по 21 января.


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