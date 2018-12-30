Следствию известно, кто заказал убийство Гандзюк, - Луценко

"Фамилия будет озвучена, когда следователь прокурор будет иметь достаточно доказательств".

Следствию известна фамилия заказчика убийства Екатерины Гандзюк, но прокурор до сих пор собирает доказательства. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире "5 канала" в программе "Рандеву".

"Следствие назовет. Фамилия будет озвучена тогда, когда следователь прокурор будет иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю", - сказал Луценко в ответ на вопрос, кто убил Екатерину Гандзюк.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля в центре Херсона. 4 ноября она скончалась в больнице.

В начале декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор).

Ранее временная следственная комиссия Рады, которую создали после смерти Гандзюк, провела выездное заседание в Херсоне. Глава комиссии Борислав Береза заявил, что полученная во время заседания информация его ужасает - от контрабанды до сепаратистов, от наркотрафика до глобальной коррупции, от связей власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых "регионалов" на регион.