Следствию известно, кто заказал убийство Гандзюк, - Луценко

"Фамилия будет озвучена, когда следователь прокурор будет иметь достаточно доказательств".

Следствию известно, кто заказал убийство Гандзюк, - Луценко
Фото: Жека Карась / Facebook

Следствию известна фамилия заказчика убийства Екатерины Гандзюк, но прокурор до сих пор собирает доказательства. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире "5 канала" в программе "Рандеву".

"Следствие назовет. Фамилия будет озвучена тогда, когда следователь прокурор будет иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю", - сказал Луценко в ответ на вопрос, кто убил Екатерину Гандзюк.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля в центре Херсона. 4 ноября она скончалась в больнице.

В начале декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор).

Ранее временная следственная комиссия Рады, которую создали после смерти Гандзюк, провела выездное заседание в Херсоне. Глава комиссии Борислав Береза заявил, что полученная во время заседания информация его ужасает - от контрабанды до сепаратистов, от наркотрафика до глобальной коррупции, от связей власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых "регионалов" на регион.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Житомире уволили "святого Николая", который обозвал чиновницу проституткой и облил глинтвейном
Разведывательный самолет ВВС США три часа кружил у побережья КрымаРазведывательный самолет ВВС США три часа кружил у побережья Крыма
Пластуны привезли Вифлеемский огонь бойцам Нацгвардии в СлавянскПластуны привезли Вифлеемский огонь бойцам Нацгвардии в Славянск
Аваков счел запрос РФ о помощи в расследовании дела против него курьезнымАваков счел запрос РФ о помощи в расследовании дела против него курьезным
Секунда политической рекламы на ТВ будет стоить до 5,7 тыс. грнСекунда политической рекламы на ТВ будет стоить до 5,7 тыс. грн
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве сгорел автомобиль известного адвокатаВ Киеве сгорел автомобиль известного адвоката
СБУ сняла с Ахметова, Ефремова и Королевской обвинения в финансировании терроризма, - нардеп ЛуценкоСБУ сняла с Ахметова, Ефремова и Королевской обвинения в финансировании терроризма, - нардеп Луценко
В Донецкой области суд амнистировал военного, осужденного за убийство по неосторожностиВ Донецкой области суд амнистировал военного, осужденного за убийство по неосторожности
Один из подозреваемых по делу Гандзюк скрывается на Карибах, - СМИОдин из подозреваемых по делу Гандзюк скрывается на Карибах, - СМИ
Порошенко пообещал, что исполнители и заказчики убийства Гандзюк понесут ответственностьПорошенко пообещал, что исполнители и заказчики убийства Гандзюк понесут ответственность
Луценко: более половины личного состава одесской "Муниципальной стражи" - воины АТОЛуценко: более половины личного состава одесской "Муниципальной стражи" - воины АТО
В материалах по делу Гандзюк, полученных СБУ, не хватает значительной части доказательств, - ЗакревскаяВ материалах по делу Гандзюк, полученных СБУ, не хватает значительной части доказательств, - Закревская
Луценко пообещал закрыть спортклубы, которые воспитывают "титушек"Луценко пообещал закрыть спортклубы, которые воспитывают "титушек"
Луценко объяснил участившиеся нападения на активистов "принципом бумеранга"Луценко объяснил участившиеся нападения на активистов "принципом бумеранга"
Все заказчики и организаторы убийства Гандзюк установлены, - ЛуценкоВсе заказчики и организаторы убийства Гандзюк установлены, - Луценко
Последние новости
Подгружаем последние новости