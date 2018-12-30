Боевики 6 раз открывали огонь в первый день "рождественского" перемирия
Украинские военные не пострадали.
За прошедшие сутки, 29 декабря, роSSийские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано. Об этом сообщили в штабе ООС.
"Позиции наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Зализное на Горловском направлении, вблизи поселков Новомихайловка, Опытное на Донецком направлении и в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.
По данным разведки, 29 декабря трех оккупантов было уничтожено и трое ранены.
В течение текущих суток враг огонь не открывал. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.
Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня, сообщили в штабе ООС.
Напомним, с полуночи 29 декабря в зоне боевых действий на Донбассе действует "рождественское перемирие", боевики нарушили его в первые часы.
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Политика
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