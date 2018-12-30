Митрополит Епифаний будет служить в Михайловском Златоверхом соборе
В будущем предстоятель ПЦУ надеется проводить богослужения по случаю больших праздников в соборе Святой Софии Киевской.
Патриарх Филарет продолжит служение украинской церкви во Владимирском соборе, а предстоятель независимой поместной украинской церкви митрополит Епифаний - в Михайловском Златоверхом соборе. Об этом Епифаний рассказал в эфире телеканала "Прямой".
"Святейший патриарх Филарет и в дальнейшем будет осуществлять свое богослужение во Владимирском кафедральном соборе, также его резиденцией будет помещение на улице Пушкинской. Моим кафедральным собором будет Михайловский Златоверхий собор", - сказал митрополит.
Епифаний добавил, что надеется в будущем проводить богослужения в Софийском соборе в Киеве.
"Пока особого согласия государственной власти нет. Но мы верим, что этот исторический кафедральный собор киевских митрополитов в будущем будет официальным кафедральным собором для предстоятеля уже единой поместной Православной церкви. Это историческая правда. Мы должны эту святыню использовать для молитвы", - сказал митрополит.
"И мы, наверное, в большие церковные праздники, исторические праздники украинского народа будем совершать богослужения в этом историческом кафедральном соборе киевских митрополитов", - добавил предстоятель ПЦУ.
Напомним, 15 декабяр на Чрезвычайном объединительном соборе в Киеве три православные церкви Украины объединились в одну - Православную церковь Украины, предстоятелем которой был избран митрополит Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года начнется процедура предоставления томоса об автокефалии ПЦУ.
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