Митрополит Епифаний будет служить в Михайловском Златоверхом соборе

В будущем предстоятель ПЦУ надеется проводить богослужения по случаю больших праздников в соборе Святой Софии Киевской.

Патриарх Филарет продолжит служение украинской церкви во Владимирском соборе, а предстоятель независимой поместной украинской церкви митрополит Епифаний - в Михайловском Златоверхом соборе. Об этом Епифаний рассказал в эфире телеканала "Прямой".

"Святейший патриарх Филарет и в дальнейшем будет осуществлять свое богослужение во Владимирском кафедральном соборе, также его резиденцией будет помещение на улице Пушкинской. Моим кафедральным собором будет Михайловский Златоверхий собор", - сказал митрополит.

Епифаний добавил, что надеется в будущем проводить богослужения в Софийском соборе в Киеве .

"Пока особого согласия государственной власти нет. Но мы верим, что этот исторический кафедральный собор киевских митрополитов в будущем будет официальным кафедральным собором для предстоятеля уже единой поместной Православной церкви. Это историческая правда. Мы должны эту святыню использовать для молитвы", - сказал митрополит.

"И мы, наверное, в большие церковные праздники, исторические праздники украинского народа будем совершать богослужения в этом историческом кафедральном соборе киевских митрополитов", - добавил предстоятель ПЦУ.