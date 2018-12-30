Полиция Египта ликвидировала 40 боевиков, причастных к атаке на автобус в Гизе

Во время рейдов полиция обнаружила большое количество оружия и взрывчатки.

Полиция Египта ликвидировала 40 боевиков, причастных к атаке на автобус в Гизе
Автобус, взорванный террористами в Гизе
Фото: bbc.co.uk

Полиция Египта сообщила о ликвидации около 40 предполагаемых боевиков, причастных к атаке на автобус с туристами в Гизе. Об этом сообщает Reuters.

Правоохранители провели рейды на три тайника "террористов" - в городе Гиза, а также на Синайском полуострове.

По данным МВД Египта, "террористические элементы" намеревались совершить серию нападений на правительственные учреждения, туристические объекты, религиозные учреждения и представителей органов охраны правопорядка.

Кроме физического устранения боевиков, в их тайниках было изъято большое количество оружия и взрывчатки.

Напомним, вчера, 28 декабря,в районе пирамид Гизы в Каире неизвестные взорвали туристический автобус. В результате теракта погибли двое туристов из Вьетнама, еще десять человек пострадали. Атака произошла впервые более чем за год, власти Египта отреагировали на активность боевиков крайне резко, так как до сих пор террористы не касались туристического сектора.


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