Николаевский суд освободил из-под стражи подозреваемых в убийстве экс-начальника таможни

Заседание проходило в закрытом режиме.

Николаевский суд освободил из-под стражи подозреваемых в убийстве экс-начальника таможни
Экс-начальник николаевской таможни Артур Поляков
Фото: novosti-n.org

Центральный районный суд Николаева освободил из-под стражи двоих подозреваемых в убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова - Александра Чайку и Александра Фильцева. Решение вынес судья Вячеслав Кузьменко, заседание проходило в закрытом режиме. Об этом сообщает местное издание "Новости Николаева" со ссылкой на собственные источники в прокуратуре.

Издание уточняет, что прокуратура ходатайствовала о продлении содержания под стражей, но судья эти ходатайства отклонил, так как они были просрочены.

Информацию об освобождении подозреваемых подтвердила и пресс-секретарь прокуратуры Валерия Власова, пишет "РБК-Украина".

"Да, я подтверждаю, что из-под стражи отпустили подозреваемых. Заседание проходило в закрытом режиме. По поводу апелляции не знаю. Я не знаю, поскольку мне еще процессуальный руководитель не передавал информацию, он не отвечает. У меня пока нет информации", - сказала Власова.

Напомним, в апреле 2018 года полиция задержала двух подозреваемых в убийстве. Правоохранители выяснили, что перед исчезновением мужчина поехал на встречу с бывшим компаньоном, который якобы должен был вернуть долг в размере 50 000 евро. Задержанные дали признательные показания.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Житомире уволили "святого Николая", который обозвал чиновницу проституткой и облил глинтвейном
Разведывательный самолет ВВС США три часа кружил у побережья КрымаРазведывательный самолет ВВС США три часа кружил у побережья Крыма
Пластуны привезли Вифлеемский огонь бойцам Нацгвардии в СлавянскПластуны привезли Вифлеемский огонь бойцам Нацгвардии в Славянск
Аваков счел запрос РФ о помощи в расследовании дела против него курьезнымАваков счел запрос РФ о помощи в расследовании дела против него курьезным
Секунда политической рекламы на ТВ будет стоить до 5,7 тыс. грнСекунда политической рекламы на ТВ будет стоить до 5,7 тыс. грн
Блок рекламы


Похожие новости
Подозреваемый по делу Бабченко освобожден из-под стражиПодозреваемый по делу Бабченко освобожден из-под стражи
Печерский суд на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве ОлешкоПечерский суд на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве Олешко
Один из подозреваемых по делу Гандзюк скрывается на Карибах, - СМИОдин из подозреваемых по делу Гандзюк скрывается на Карибах, - СМИ
Луценко: более половины личного состава одесской "Муниципальной стражи" - воины АТОЛуценко: более половины личного состава одесской "Муниципальной стражи" - воины АТО
Снайпер "Омеги", подозреваемый в убийстве на Майдане, отрицает свою винуСнайпер "Омеги", подозреваемый в убийстве на Майдане, отрицает свою вину
Одного из подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика выпустили из СИЗООдного из подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика выпустили из СИЗО
Суд отменил залог для Вадима Мельника, подозреваемого в убийстве журналистаСуд отменил залог для Вадима Мельника, подозреваемого в убийстве журналиста
Подозреваемых в убийстве журналиста Сергиенко суд отпустил под залогПодозреваемых в убийстве журналиста Сергиенко суд отпустил под залог
Экс-помощник депутата Паламарчука арестован по делу об убийстве ГандзюкЭкс-помощник депутата Паламарчука арестован по делу об убийстве Гандзюк
США и Канада призвали наказать виновных в убийстве ГандзюкСША и Канада призвали наказать виновных в убийстве Гандзюк
Последние новости
Подгружаем последние новости