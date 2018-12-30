Николаевский суд освободил из-под стражи подозреваемых в убийстве экс-начальника таможни

Центральный районный суд Николаева освободил из-под стражи двоих подозреваемых в убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова - Александра Чайку и Александра Фильцева. Решение вынес судья Вячеслав Кузьменко, заседание проходило в закрытом режиме. Об этом сообщает местное издание "Новости Николаева" со ссылкой на собственные источники в прокуратуре.

Издание уточняет, что прокуратура ходатайствовала о продлении содержания под стражей, но судья эти ходатайства отклонил, так как они были просрочены.

Информацию об освобождении подозреваемых подтвердила и пресс-секретарь прокуратуры Валерия Власова, пишет "РБК-Украина".

"Да, я подтверждаю, что из-под стражи отпустили подозреваемых. Заседание проходило в закрытом режиме. По поводу апелляции не знаю. Я не знаю, поскольку мне еще процессуальный руководитель не передавал информацию, он не отвечает. У меня пока нет информации", - сказала Власова.

Напомним, в апреле 2018 года полиция задержала двух подозреваемых в убийстве. Правоохранители выяснили, что перед исчезновением мужчина поехал на встречу с бывшим компаньоном, который якобы должен был вернуть долг в размере 50 000 евро. Задержанные дали признательные показания.