Бойцы 92-й ОМБР получили 80 новых квартир

Министр обороны лично вручил военнослужащим ордеры на жилье.

Фото: mil.gov.ua Степан Полторак на вручении квартира 92-й ОМБР

Военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ сегодня получили 80 квартир в новых домах в Харьковскй области. Ордеры на жилье военным вручил министр обороны Степан Полторак, сообщает пресс-служба министерства.

Полторан отметил, что 92-я ОМБР станет первой в Украине, служащие которой полностью обеспечены жильем.

"В следующем году мы планируем сдать еще один дом, построить еще один дом для сержантского состава и завершить строительство общежития на 350 военнослужащих. Кроме того, с 1 января 2019 начнет действовать вторая форма по обеспечению жильем военнослужащих - обеспечение всех желающих компенсацией за найм жилья. Если раньше это были только офицеры, то сейчас такую возможность получат и контрактники. Процедура будет максимально упрощенной", - сказал министр.

Полторак добавил, что в течение года Минобороны закупило для служащих Харьковского гарнизона 101 квартиру, помимо врученных сегодня.

Напомним, 92-я ОМБР базируется в Чугуеве Харьковской области, принимает участие в боевых действиях на Донбассе с 23 августа 2014 года.

27 августа 2014 года 92-я ОМБР пыталась прорваться через роSSийское оцепление под Иловайском и разблокировать украинские подразделения, 28 августа в боях погибли 10 служащих ОМБР, еще несколько военных числятся пропавшими без вести. Бойцы 92-й ОМБР также несли службу и участвовали в боях под Станицей Луганской, Счастьем и Бахмуткой. По состоянию на январь 2018 года, бригада за время АТО потеряла погибшими 75 человек.