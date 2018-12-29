Бойцы 92-й ОМБР получили 80 новых квартир

Министр обороны лично вручил военнослужащим ордеры на жилье.

Степан Полторак на вручении квартира 92-й ОМБР
Фото: mil.gov.ua
Степан Полторак на вручении квартира 92-й ОМБР

Военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ сегодня получили 80 квартир в новых домах в Харьковскй области. Ордеры на жилье военным вручил министр обороны Степан Полторак, сообщает пресс-служба министерства.

Полторан отметил, что 92-я ОМБР станет первой в Украине, служащие которой полностью обеспечены жильем.

"В следующем году мы планируем сдать еще один дом, построить еще один дом для сержантского состава и завершить строительство общежития на 350 военнослужащих. Кроме того, с 1 января 2019 начнет действовать вторая форма по обеспечению жильем военнослужащих - обеспечение всех желающих компенсацией за найм жилья. Если раньше это были только офицеры, то сейчас такую возможность получат и контрактники. Процедура будет максимально упрощенной", - сказал министр.

Полторак добавил, что в течение года Минобороны закупило для служащих Харьковского гарнизона 101 квартиру, помимо врученных сегодня.

Напомним, 92-я ОМБР базируется в Чугуеве Харьковской области, принимает участие в боевых действиях на Донбассе с 23 августа 2014 года.

27 августа 2014 года 92-я ОМБР пыталась прорваться через роSSийское оцепление под Иловайском и разблокировать украинские подразделения, 28 августа в боях погибли 10 служащих ОМБР, еще несколько военных числятся пропавшими без вести. Бойцы 92-й ОМБР также несли службу и участвовали в боях под Станицей Луганской, Счастьем и Бахмуткой. По состоянию на январь 2018 года, бригада за время АТО потеряла погибшими 75 человек.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Житомире уволили "святого Николая", который обозвал чиновницу проституткой и облил глинтвейном
Грабители убили депутата райсовета в Днепропетровской областиГрабители убили депутата райсовета в Днепропетровской области
В Минске оштрафовали участников акции против агрессии РФ в Черном мореВ Минске оштрафовали участников акции против агрессии РФ в Черном море
Разведывательный самолет ВВС США три часа кружил у побережья КрымаРазведывательный самолет ВВС США три часа кружил у побережья Крыма
Пластуны привезли Вифлеемский огонь бойцам Нацгвардии в СлавянскПластуны привезли Вифлеемский огонь бойцам Нацгвардии в Славянск
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко купил две квартиры семьям пленных украинских военныхПорошенко купил две квартиры семьям пленных украинских военных
ВСУ получили крупную партию вооруженийВСУ получили крупную партию вооружений
В Иране трое правозащитников получили тюремные сроки за критику властейВ Иране трое правозащитников получили тюремные сроки за критику властей
В ЕС ведутся дискуссии о новых санкциях против РоSSии – МогериниВ ЕС ведутся дискуссии о новых санкциях против РоSSии – Могерини
Двое военных получили ранения на Донбассе за суткиДвое военных получили ранения на Донбассе за сутки
США объявили о новых правилах предоставления рабочих визСША объявили о новых правилах предоставления рабочих виз
Два митрополита УПЦ МП получили орден от ПорошенкоДва митрополита УПЦ МП получили орден от Порошенко
В Ялте в квартире обвиняемой за репосты провели обыск, изъяв зубную щетку
Чалый сообщил о новых информатаках на посольство Украины в СШАЧалый сообщил о новых информатаках на посольство Украины в США
Кличко получил двух новых замовКличко получил двух новых замов
Последние новости
Подгружаем последние новости