Нардеп Грановский предложил назвать улицу в Харькове в честь братьев Ахиезеров

Наум и Александр Ахиезеры были известными учеными в сфере физики и математики.

Народный депутат Александр Грановский предлагает назвать одну из улиц Харькова в честь знаменитых харьковских ученых Наума и Александра Ахиезеров. Об этом нардеп сообщил в Facebook.

"Когда я встречался с легендарным Шифриным Яковом Соломоновичем, которому вот-вот исполнится 99, позволю себе напомнить, он обратился буквально с двумя просьбами и ни одна из них не касалась вопросов оказания помощи ему непосредственно или его семье. Основная - вспомнить о двух не менее легендарных героях Харькова: братьях Ахиезере Науме Ильиче и Ахиезере Александре Ильиче. По мнению Якова Соломоновича, братья Ахиезеры стояли у истоков и фактически основали украинскую школу физики и математики", - написал Грановский.

По словам нардепа, в ходе его встречи с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Шифриным возникла инициатива - дать одной из улиц Харькова имя братьев Ахиезеров.

"После встречи с Яковом Соломоновичем я обратился с просьбой к мэру Харькова Геннадию Кернесу о возможности проведения совместной встречи с целью обсудить те немногочисленные просьбы такого заслуженного человека. В конечном итоге, я помог Якову Соломоновичу собраться и приехать в здание мэрии Харькова и такую встречу мы, конечно же, провели несмотря на преклонный возраст собеседника. В результате проведенной дружеской беседы, возникла инициатива - дать одной из улиц Харькова имя братьев Ахиезеров, так как и они, по общему мнению, заслужили такую память о себе и своих заслугах, и сам город тоже", - добавил он.

Грановский добавил, что такое решение относится к компетенции депутатов Харьковского городского совета, а его роль "может заключаться в рекомендации и инициативе".

"Было б здорово, если б небезразличные харьковчане высказали свое мнение на этот счет", - добавил он.

Наум Ахиезер был известным математиком. Его младший брат Александр прославился как физик-теоретик. Братья были создателями собственных теоретических школ в Харькове.