Сущенко поместили в карцер, где над ним издеваются работники колонии, - Денисова

Незаконно осужденного в РоSSии журналиста Романа Сущенко поместили в карцер, где работники колонии над ним издеваются. Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Имею неутешительную информацию о Романе Сущенко, который уже третий Новый год проведет в роSSийской колонии. Его супруга сообщила, что Романа поместили в карцер и откровенно издеваются над ним. Сотрудники колонии заставляют Романа просыпаться раньше всех заключенных - в 5 утра и изымают постельные вещи. И это бесчеловечное обращение с нашим Романом происходит накануне новогодних праздников", - написала она.

В связи с этим Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РоSSийской Федерации Татьяне Москальковой с требованием немедленно выяснить основания помещения Романа в карцер и осуществить необходимые действия по восстановлению нарушенных прав украинца.

Напомним, Сущенко арестовали в Москве в октябре 2016 года по подозрению в шпионаже. 4 июня 2018 года Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.