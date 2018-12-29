ГРУ фюрера РФ направляло письма членам Конгресса США от имени "патриотов Украины", - The Washington Post

В них говорилось о якобы "гигантском" уровне коррупции в ВСУ.

ГРУ РФ направляло письма членам Конгресса США от имени "патриотов Украины", - The Washington Post
Фото: Wiki

Главное управление Генштаба Минобороны РФ, которое раньше называлось ГРУ, пыталось оказать влияние на политику конгресса США по украинскому вопросу в 2015 году. Об этом говорится в статье The Washington Post.

В издании сообщают, что в феврале 2015 года около десятка американских сенаторов получили электронные письма, в которых от имени объединения "Патриоты Украины" была петиция с призывом "спасти Украину". Текст ее был написан на корявом английском, отмечается в статье.

"Сенаторы и конгрессмены США! Сегодня ситуация в Украине очень плохая. Украина ведет войну. Уровень коррупции в вооруженных силах Украины гигантский. Высокопоставленные офицеры продают вооружения террористам", - говорилось в петиции.

В ней также содержалась просьба отправить "опытных специалистов США и НАТО", чтобы те заменили украинских офицеров и взяли на себя командование вооруженными силами страны.

Газета называет это самой ранней из известных на данный момент попыток ГРУ оказать влияние на политиков в США. Сотрудники западных спецслужб считают, что письма преследовали две цели: деморализовать украинцев и заставить американских политиков поверить в то, что Киев не доверяет собственным вооруженным силам.

WP пишет, что за этими письмами стояла в/ч 54777 - 72-й отдельный центр специальной службы ГРУ.

Сотрудники этой воинской части также создавали фальшивые аккаунты в социальных сетях и размещали комментарии на русском и английском: к примеру, выдавали себя за украинских патриотов и писали, что им надоели пророSSийские "фашисты".

Министерство обороны РоSSии на запросы газеты относительно объяснений по этим фактам не ответило.

Напомним, ранее журналисты The Washington Post узнали, что Ле Пен перед выборами получала деньги от роSSийских бизнесменов, имеющих влияние в Украине.


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