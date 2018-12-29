Заммэра Геническа задержали на взятке 28 тысяч гривен

Чиновник обещал приобрести у местной жительницы квартиру за бюджетные средства.

На взятке в 28 тысяч гривен задержан заместитель городского головы Геническа Херсонской области. Об этом в субботу, 29 декабря, информирует военная прокуратура Южного региона.

"Установлено, что за решение вопроса о приобретении у гражданки М. городским советом за бюджетные средства однокомнатной квартиры чиновник требовал от нее 35 тысяч гривен”, - сообщили в прокуратуре.

Заммэра задержали во время получения взятки в размере 28 тысяч гривен.

Военной прокуратурой планируется сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины, и направление в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от должности.

Досудебное расследование осуществляется следственным управлением ГУ Нацполиции в Херсонской области.

Напомним, ранее руководительницу киевского банка уличили в вымогательстве миллионной взятки.


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