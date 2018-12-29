Продление экономических санкций ЕС против РоSSии вступило в силу
Санкции будут действовать до 31 июля 2019 года.
Сегодня, 29 декабря, вступило в силу решение Совета ЕС о продлении экономических санкций Евросоюза против РоSSии на полгода, до 31 июля 2019 года.
В пятницу решение Евросоюза о продлении санкций опубликовали в "Официальном журнале" ЕС. Оно вступило в силу на следующий день после публикации.
Решение об очередном продлении секторальных санкций было принято единогласно по письменной процедуре. Это было юридическое утверждение принятого 13 декабря 2018 года на саммите ЕС в Брюсселе соответствующего политического решения глав государств и правительств стран ЕС. Они после докладов президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель сочли, что в выполнении Минских соглашений, с которыми ЕС увязал эти ограничительные меры, нет прогресса.
Напомним, данные санкции были введены 31 июля 2014 года сроком на один год "в ответ на действия РоSSии по дестабилизации ситуации в Украине". Они были усилены в сентябре 2014 года.
19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением Минских соглашений. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.
12 декабря, Европарламент принял резолюцию, в которой осудил строительство роSSийского проекта магистрального газопровода в обход Украины "Северный поток-2" и выступил за его отмену, а также призвал ЕС ввести дополнительные санкции против РФ в случае, если она не освободит захваченных украинских моряков.
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