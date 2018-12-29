Генпрокуратура уличила двух бывших сотрудников Высшего Хозсуда в подтасовке распределения дел

Сотрудники аппарата вместе с председателем суда вмешивались в работу автоматической системы распределения исков.

Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении двум бывшим сотрудникам Высшего хозяйственного суда, которые вмешивались в систему автоматического распределения дел. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ходе досудебного расследования прокуратура установила, что двое сотрудников аппарата Высшего хозсуда в 2012-2014 годах, действуя по предварительному сговору с председателем суда и другими членами преступной организации, "систематически осуществляли незаконное вмешательство в работу программы автоматизированного документооборота суда". Таким образом хозяйственные дела попадали на рассмотрение не к случайно выбранному, а конкретному судье.

Действия подозреваемых препятствовали надлежащему выполнению судьями своих служебных обязанностей по осуществлению правосудия, а также лишили стороны этих дел права на справедливое рассмотрение дела независимым и непредвзятым судом.

Подозреваемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (участие в деятельности преступной организации и участие в преступлениях, совершаемых такой организацией) и ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, предпринимаются меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности других соучастников.

Напомним, Конституционный суд признал незаконным ограничение оклада судей местных судов, которое было введено в 2015 году. Это решение повысит зарплаты судьям, которые не прошли квалификационное оценивание и не осуществляют правосудие.