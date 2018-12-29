Хмельницкий митрополит заявил об угрозах от УПЦ МП приходу, перешедшему в ПЦУ

Митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота) заявил, что приход Православной церкви Украины в селе Доброгорща (Хмельницкий район), решивший на этой неделе покинуть Московский патриархат, получил угрозы от местного благочинного УПЦ МП.

"С утра все село в слезах - благочинный местный РПЦ в Хмельницком районе телефонными дзонкамы грубо шантажирует религиозную общину, которая перешла в поместную церковь. По его словам, озвученных верующими, в это воскресенье с «группой» поддержки приедет служить литургию и покажет всем и «и независимую Украину, и самостоятельную церковь, и кузькину мать заодно»", - говорится в фейсбуке митрополита.

Благочинным хмельницкого благочиния УПЦ МП является протоиерей Владимир Заяц.

Прихожане Свято-Николаевской церкви в Доброгорще провели в селе опрос, в котором принял участие 231 человек. Абсолютное большинство поддержали переход в состав ПЦУ, двое голосовали против, шесть воздержались, говорится в сюжете телеканала "Подолье-центр".

"Мы нашли четырех человек, которые согласились обойти со списками все село. Разбили [его] на участки, и эти люди прошлись по селу. Записывали фамилию, имя, отчество и две графы: кто хочет, чтобы в селе была украинская церковь, и кто хочет, чтобы осталась русская церковь", - рассказала одна из прихожанок.

Напомним, накануне глава РПЦ Кирилл (Гундяев) предрек "кровавые конфликты" из-за церковной ситуации в Украине.