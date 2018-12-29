Синод РПЦ призвал не признавать Православную Церковь Украины

Закон о смене названия УПЦ МП назван "грубым нарушением Конституции".

Синод РПЦ призвал не признавать Православную Церковь Украины
Фото: pravmir.ru

Синод Русской православной церкви на заседании 28 декабря обсудил "тяжелые последствия антиканонического и преступного вторжения Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Украинской Православной Церкви".

Об этом сообщает пресс-служба Московского патриархата.

"Особо отмечен неканонический характер состоявшегося в Киеве 15 декабря «Объединительного собора» в составе членов раскольнических групп под руководством представителя Константинопольского Патриарха митрополита Галльского Эммануила и Президента Украины П.А. Порошенко", - говорится в сообщении.

Члены Синода РПЦ также "засвидетельствовали глубокую озабоченность" законом о смене названия УПЦ МП и расценили его как "грубое нарушение принципа невмешательства государства во внутренние дела религиозных общин, закрепленного в Конституции Украины".

Синод принял решение обратиться к предстоятелям и Синодам "братских Поместных Православных Церквей с призывом поддержать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, епископат, духовенство, монашествующих и верных чад Украинской Православной Церкви в связи с переживаемыми испытаниями".

Также Синод решил не признавать Православную церковь Украины в качестве автокефальной Поместной Православной Церкви.

Напомним, ранее патриарх Московский Кирилл заявил, что смена названия УПЦ МП "чревата кровавыми конфликтами".

20 декабря Верховная Рада обязала УПЦ МП сменить название. Законопроект №5309, поддержанный 240 голосами, гласит, что религиозная организация, управляющий центр которой находится в государстве-агрессоре, обязана указать это в своем названии. УПЦ МП отказалась менять название и решила идти в Конституционный Суд.


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