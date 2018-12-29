В Госпогранслужбе опровергли сообщение о снятии запрета на въезд мужчинам из РоSSии

"Женщины также в поле нашего внимания".

В Госпогранслужбе опровергли сообщение о снятии запрета на въезд мужчинам из РоSSии
Фото: Радио Свобода

Несмотря на отмену военного положения, усиленный контроль за въездом иностранцев на территорию Украины, и в первую очередь граждан РоSSии, будет сохраняться. Государственная пограничная служба будет продолжать детально изучать обстоятельства поездки каждого гражданина РоSSии в Украину.

Об этом заявил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Радио Свобода.

Он обратил внимание, что "женщины также могут участвовать, например, в дестабилизирующих мероприятиях на территории Украины или выполнять другие поручения спецслужб" РоSSии. "Поэтому и женщины также в поле нашего внимания, мы общаемся с ними и изучаем подробно все обстоятельства поездки на территорию Украины", - сказал представитель Госпогранслужбы.

По его словам, и при введении военного положения, и при его отмене законодательство Украины не меняется и не менялось, и особое внимание уделяется гражданам в целом 70 стран миграционного риска. В их отношении осуществляют процедуру паспортного контроля второй линии, то есть детальное изучение обстоятельств, связанных с визитом.

Ранее 28 декабря интернет-издание "Гордон" обнародовало интервью с Олегом Слободяном, в котором, в частности, привело от его имени слова: "Запрет на въезд мужчинам из РоSSии снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль, уточняя цель их визита в Украину". Эти слова перепечатали и другие средства массовой информации.

Накануне решением Совета национальной безопасности и обороны Украины продлен запрет на въезд в страну гражданам РоSSии мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, несмотря на окончание действия военного положения. Все органы системы МВД продолжают работать в усиленном режиме.


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