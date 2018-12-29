У пирамид Гизы в Египте подорвали автобус с туристами

Двое погибших, 12 раненых.

У пирамид Гизы в Египте подорвали автобус с туристами
Фото: ВВС

По меньшей мере двое туристов погибли и 12 получили ранения в результате взрыва бомбы на обочине дороги вблизи египетских пирамид, сообщили в министерстве внутренних дел Египта.

Согласно официальной информации, пострадавшие туристы были из Вьетнама, передает ВВС-Украина.

Туристы находились в автобусе возле пирамид Гизы в Египте.

Бомба, которая была скрыта за стеной, взорвалась, когда мимо проезжал автобус с вьетнамскими туристами.

В автобусе находилось 14 человек.

Среди пострадавших есть двое египтян, в том числе водитель, сообщили в египетском МВД.


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