У пирамид Гизы в Египте подорвали автобус с туристами
Двое погибших, 12 раненых.
По меньшей мере двое туристов погибли и 12 получили ранения в результате взрыва бомбы на обочине дороги вблизи египетских пирамид, сообщили в министерстве внутренних дел Египта.
Согласно официальной информации, пострадавшие туристы были из Вьетнама, передает ВВС-Украина.
Туристы находились в автобусе возле пирамид Гизы в Египте.
Бомба, которая была скрыта за стеной, взорвалась, когда мимо проезжал автобус с вьетнамскими туристами.
В автобусе находилось 14 человек.
Среди пострадавших есть двое египтян, в том числе водитель, сообщили в египетском МВД.
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Политика
29.12.2018 06:11