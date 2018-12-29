В украинском МИД отреагировали на построенный РФ забор на севере Крыма

"Сооружение государством-оккупантом мостов, заборов или ограждений ничего не изменит в статусе украинского Крыма".

В украинском МИД отреагировали на построенный РФ забор на севере Крыма
РФ построила забор на админгранице Крыма и Украины
Фото: #twitter#.com/rianru

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на сообщения о строительстве забора на админгранице Крыма и Херсонской области.

"Сооружение государством-оккупантом мостов, заборов или ограждений ничего не изменит в статусе украинского Крыма. Правовая ответственность кремлевского оккупационного режима за преступления неизбежна", – написала в Twitter пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

Спорудження державою-окупантом мостів, парканів чи огорож нічого не змінить у статусі українського Криму. Правова відповідальність кремлівського окупаційного режиму за злочини є неминучою. #CrimeaIsUkraine

— Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 28 декабря 2018 г.

Ранее сегодня Федеральная служба безопасности РоSSии сообщила о завершении строительства заграждения на административной границе Херсонской области и оккупированного Крыма.

По данным ФСБ, заграждение достигает 60 километров в длину и 2 метра в высоту.


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