В украинском МИД отреагировали на построенный РФ забор на севере Крыма
"Сооружение государством-оккупантом мостов, заборов или ограждений ничего не изменит в статусе украинского Крыма".
РФ построила забор на админгранице Крыма и Украины
Фото: #twitter#.com/rianru
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на сообщения о строительстве забора на админгранице Крыма и Херсонской области.
"Сооружение государством-оккупантом мостов, заборов или ограждений ничего не изменит в статусе украинского Крыма. Правовая ответственность кремлевского оккупационного режима за преступления неизбежна", – написала в Twitter пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.
Спорудження державою-окупантом мостів, парканів чи огорож нічого не змінить у статусі українського Криму. Правова відповідальність кремлівського окупаційного режиму за злочини є неминучою. #CrimeaIsUkraine
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