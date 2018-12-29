На Донбассе объявлено новое перемирие с 29 декабря

Трехсторонняя контактная группа договорилась о прекращении огня в зоне боевых действий на Донбассе с 29 декабря.

Об этом сообщил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук по итогам заседания подгруппы по безопасности, которое состоялось в четверг в режиме видеоконференции.

"На сегодняшнем заседании в режиме видеоконференции обсуждалось предложение Украины, которое было внесено еще на прошлом заседании [в Миснке], о введении режима тишины. Мы предложили ввести этот режим тишины, то есть бессрочное прекращение огня, начиная с завтрашней ночи - с 00:01 на 29 декабря", - заявил он в эфире телеканала "Прямой".

"Нам удалось достичь такой договоренности, и сегодня мы подтвердили, что завтра с ноля часов Украина обеспечивает полноценный режим тишины", - подчеркнул он.

Марчук надеется, что это перемирие будет использовано на восстановление объектов инфраструктуры.

Напомним, что 26 декабря в зоне боевых действий на Донбассе боевики совершили 7 обстрелов, в том числе один - с применением запрещенного вооружения.