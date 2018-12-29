Частной компании было удобно списывать средства, несколько раз "латать" трубы, - Прокопив о конфликте с "Нафтогазом"

"Никто из депутатов других фракций не предложил альтернативы" для выхода из ситуации.

Киевская власть сознательно пошла на конфликт с "Нафтогазом". Об этом в интервью LB.ua сказал секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

"Город был инициатором "войны" с "Нафтогазом". Если бы мы не вступили в нее, никто бы ни узнал об этой ситуации", - заявил он.

"Нафтогаз" сказал: подпишите документ о признании долга "Киевэнерго" на сумму около 5 млрд грн. Если бы мэр пошел и тихонько подписал, то на следующий день была бы горячая вода, мир и спокойствие. Но эта ситуация противоречила здравому смыслу. Более того, выплатить такую сумму было бы очень болезненно для бюджета. Поэтому мы пошли на "войну", отсутствие горячей воды, потерю рейтингов, расходы средств из городского бюджета на создание коммунального предприятия и тому подобное", - сказал Прокопив.

По его словам, "никто из депутатов других фракций не предложил альтернативы" для выхода из ситуации. Напомним, КП "Киевтеплоэнерго" долгое время не могло подписать договор на поставку газа с "Нафтогазом" за отказ принимать на себя накопленные "Киевэнерго" долги. 9 октября три компании подписали мировое соглашение.