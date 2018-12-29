РоSSия попросила ГПУ о помощи в уголовном расследовании против Авакова (документы)

Генеральная прокуратура РоSSии в сентябре 2018 года направила в ГПУ запрос следственного комитета о правовой помощи для привлечения к уголовной ответственности министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом LB.ua сообщил источник в прокуратуре.

В апреле 2018 года Главное следственное управление Следственного комитета РоSSии возбудило уголовное дело в отношении Авакова. Оно касается решения МВД не пускать граждан РоSSии на избирательные участки на материковой части Украины на выборах президента РоSSии 18 марта 2018 года. Эти действия квалифицировали по п.«в» ч.2 ст.141 УК РФ - воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

В запросе о правовой помощи Украину просят сообщить о расследовании "фактов воспрепятствования участию роSSийских граждан" в Киеве , Львове, Одессе и Харькове и предоставить копии материалов. Также россияне попросили предоставить информацию и документы Авакова, такие как сведения о гражданстве и выдаче паспорта Украины, данные о составе семьи, об образовании, о месте работы, трудовую книжку, служебную характеристику и пр.

РоSSия запросила информацию, обладает ли Аваков иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции, и попросила списки сотрудников полиции, обеспечивавших охрану роSSийских дипучреждений во время выборов президента РоSSии.

Напомним, накануне выборов президента РФ глава МИД Арсен Аваков заявил, что граждане РФ , за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию роSSийских дипучреждений в Украине для участия в выборах президента РФ . В МВД сослались на заявление МИДа от 21 февраля, в котором говорится, что голосование на выборах президента РФ в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии, если выборы не будут проводится в оккупированных Крыму и Севастополе.

РоSSия требование не проводить выборы в Крыму не выполнила.