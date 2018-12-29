Дещица анонсировал открытие еще трех украинских консульств в Польше

К 2020 году в Польше останется только два воеводства без украинского представительства.

Дещица анонсировал открытие еще трех украинских консульств в Польше
Андрей Дещица
Фото: www.dyvys.in

Скоро в Польше может открыться генеральное консульство Украины во Вроцлаве и два почетных консульства - в Катовице и Кельце. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает "Укринформ".

По словам посла, это будет сделано для того, чтобы распределить консульства по стране таким образом, чтобы до них можно было добраться не более чем за 2-3 часа.

Дещица добавил, что подготовительные мероприятия по открытию генконсульства во Вроцлаве планируется осуществить в 2019 году, начало его работы намечено на 2020 год.

Дипломат отметил, если эти планы удастся реализовать, то останутся только два воеводских центра из шестнадцати, где нет украинских консульских ячеек - Белосток и Ольштын на северо-востоке страны.

На сегодня в Польше функционирует четыре генконсульства (в Гданьске, Варшаве, Кракове и Люблине) и 11 почетных консульств в различных регионах страны.


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