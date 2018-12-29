Украина и Молдова открыли совместный пункт пропуска Паланка-Маяки-Удобное

"Одна проверка паспортов вместо двух, один общий таможенный досмотр, одна общая база"

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филип в пятницу открыли совместный украино-молдавский контроль в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Фото: Михаил Палинчак / president.gov.ua

По словам Порошенко, совместный контроль предусматривает, что будет "одна проверка паспортов вместо двух, один общий таможенный досмотр, одна общая база".

Президент напомнил, что в конце 2016 года он договорился с Филипом в короткие сроки с привлечением помощи Евросоюза построить и сдать в эксплуатацию совместный пункт пропуска. "Посмотрите на название этого пункта «Паланка-Маяки-Удобное»- он действительно является удобным для людей", - пошутил Порошенко.

Павел Филипп в свою очередь поблагодарил за помощь партнеров из ЕС. "Этот проект является примером как эффективно использовать средства Европейского Союза. Нам удалось здесь построить современную европейскую инфраструктуру, и этот пункт пропуска нас приближает к Европе». Он добавил, что все это сделано для облегчения пересечения границы гражданами двух государств. Премьер-министр Молдовы отметил, что это уже шестой совместный пункт пропуска через украино-молдавскую границу на ее центральном участке", - заявил он.

Украино-молдавский пункт пропуска для автомобильного сообщения "Паланка" определен соглашением между правительством Украины и правительством Республики Молдова о пунктах пропуска через украинскую - молдавскую границу и упрощенном пропуске граждан, проживающих в приграничных районах, в марте 1997 года. Находится в 60 км от Одессы по дороге "Одесса - Рени".

Развитие пункта пропуска для автомобильного сообщения было осуществлена за счет средств Европейского Союза с бюджетом в 5 млн долларов на территории Республики Молдова.

Пункт пропуска перестроен за год, с целью введения в нем совместного контроля. Проектная пропускная способность: за сутки - 5-6 тыс. человек и до 2 тыс. единиц транспорта.


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