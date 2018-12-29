РоSSия окончательно отказалась от переговоров по обмену пленными, - Геращенко

Видеоконференция, которую инициировала на 29 декабря Украина, не состоится.

РоSSия окончательно отказалась от переговоров по обмену пленными, - Геращенко
Фото: Макс Левин

РоSSийская сторона окончательно отказалсь от проведения видеоконференции, посвященной освобождению заложников и обмену пленными. Об этом сегодня сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"РоSSияне и их марионетки из ОРДЛО окончательно отказались от проведения видеоконференции гуманитарной подгруппы 29 декабря для согласования освобождения заложников. Вынуждена констатировать и пассивную позицию координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе", - написала Геращенко.

В связи с этим она обратилась с инициативой к ТКГ немедленно провести совместное заседание ТКГ и гуманитарной подгруппы "по одному вопросу - освобождению заложников", чтобы в присутствии Евгения Марчука, Мартина Сайдика и Бориса Грызлова "пройтись по каждой фамилии во всех возможных списках и все-таки разблокировать освобождение заложников".

По ее словам, представители РФ так и не дали ни одного ответа на предложение передать их консулу осужденных граждан РФ в обмен на политзаключенных Кремля. Так же РФ не ответила на эти предложения ни по дипломатическим каналам, ни на запросы украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

"Зато боевики продолжают вставлять в свои требования - списки освобождения россиян (сегодня в списках ОРДЛО подают уже 26 граждан РФ), беркутовцев, причастных к терактам в Одессе и Харькове. На это время ОРДЛО подтвердили содержание всего 23 украинцев. А от нас требуют освободить 196. И это у них называется "обмен всех установленных на всех установленных", - заявила она.

Напомним, на последнем заседании трехсторонней контактной группы в Минске представители РоSSии покинули зал переговоров, когда украинская сторона подняла вопрос об освобождении заложников.


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