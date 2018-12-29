Командование объединенных сил издало приказ о соблюдении режима тишины

За военными оставили право открывать огонь в случае угрозы.

Командование объединенных сил ввело бессрочный режим тишины с 00:00 29 декабря на всей линии столкновения с роSSийскими оккупационными войсками на Донбасса.

Об этом говорится в заявлении штаба ООС в фейсбуке.

Приказ связан с договоренностями, достигнутыми Трехсторонней контактной группой 27 декабря.

Вместе с тем командование оставляет за собой право применять дежурные огневые средства в случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих и мирного населения, для отражения нападения противника на позиции украинских военных, защиты объектов военной и гражданской инфраструктуры, находящихся под охраной и обороной объединенных сил, с целью недопущения потерь среди личного состава, предупреждения террористических актов, попыток насильственного завладения оружием, военной техникой.

Напомним, за прошедшие сутки роSSийские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трижды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Один военнослужащий объединенных сил получил ранения.