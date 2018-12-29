Конституционный Суд ввел защиту от "сливов"

"Ведь так нельзя: мы обсуждаем важные дела, а вся страна обсуждает проекты решений".

?Конституционный Суд ввел защиту от "сливов"
Фото: Сергей Нужненко

Конституционный Суд Украины ввел специальную маркировку, чтобы предотвратить "сливы" информации.

Об этом сказал глава КС Станислав Шевчук в интервью Українським Новинам.

"У нас есть несколько инсайдеров, которые «сливают» информацию. Мне пришлось даже как главе КСУ, обратить внимание на необходимость усиленной защиты информации, в том числе по проектам решений, которые раздают судьи-докладчики своим коллегам для обсуждения на закрытой части заседания. Ведь так нельзя: мы обсуждаем важные дела, а вся страна обсуждает проекты решений, которые были слиты в прессу", - пожаловался он.

"У нас была создана специальная маркировка на документах. То есть, если происходит утечка, то по кодировке на документе сразу станет понятно, чей это проект. Утечка информации пока прекратился. Надеюсь, что к этому вопросу мы уже возвращаться не будем", - добавил Шевчук.

Напомним, в июле 2018 году Специализированная антикоррупционная прокуратура обвинила НАБУ в систематическом сливе информации "одному из нардепов".

В 2017 году само НАБУ нашло "инсайдера" в Соломенском суде, который сливал информацию о производствах Бюро.


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