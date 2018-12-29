Фигуранты дела Труханова отказались признать вину

Следующее судебное заседание назначили на 14 января.

В Малиновском районном суде Одессы в четверг, 22 декабря, началось рассмотрение по существу дела мэра города Геннадия Труханова и должностных лиц одесского горсовета, которые обвиняются в завладении 185 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в фейсбуке.

"Ни один из подсудимых вину в совершении инкриминируемых деяний не признал, указав на якобы допущенные нарушения при составлении обвинительного акта", - заявила прокуратура.

27 декабря суд определил порядок и объем исследования доказательств: сначала рассмотрят документы и вещественные доказательства, потом состоится допрос свидетелей обвинения, в конце - допрос свидетелей защиты.

Следующее судебное заседание состоится 14 января.

Напомним, Труханову и еще ряду подозреваемым вменяют хищение 185 млн гривен в период с июля по декабрь 2016 года. Схему реализовали под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной цене.

Указанное здание менее чем за два месяца до принятия решения Одесским городским советом о его покупке за 185 млн гривен было приобретено другой фирмой за 4 млн гривен и внесено в уставный капитал ООО "Девелопмент Элит". Однако, несмотря на это, Труханов и его заместитель на согласительном совете и на внеочередной сессии горсовета сообщили депутатам ложную информацию: речь якобы шла только о согласии на покупку, а не о сделке.

Кроме того, необходимость покупки была обоснована якобы реализацией проекта "Европейская мэрия", которого в действительности не существовало.

В итоге помещение купили за 185 млн гривен - завышенной более чем вдвое цене, однако эти средства были арестованы по ходатайству антикоррупционных органов.

Обвиняемый является действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, его заместитель, глава постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета, директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета, его заместитель, директор частной компании-продавца здания, представитель компании продавца здания, оценщик.

Всем вменяют ч.5 ст.191 (хищение), а продавцу здания - еще ч.1 ст.205 и ч.2 ст.15, ч.3 ст.209 (фиктивное предпринимательство и покушение на отмывание денег).